Comuni, il monito del Prefetto: “Situazione finanziaria da monitorare con attenzione”

“Oggi la finanza degli Enti Locali attraversa un periodo di complessità e sfide importanti”. Con queste parole il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha aperto i lavori del convegno “Gli squilibri finanziari degli enti locali”, un incontro che ha riunito in Prefettura magistrati contabili e amministratori locali per un confronto costruttivo sulle dinamiche economiche che interessano i Comuni, in particolare quelli di piccole dimensioni, caratterizzati da entrate contenute e dalla necessità di un’attenta gestione delle risorse.

“In alcuni Comuni della provincia si registrano situazioni di equilibrio finanziario da monitorare con attenzione” – ha proseguito il Prefetto – “e questo convegno rappresenta un’importante occasione per approfondire le tematiche e rafforzare il dialogo con la Corte dei Conti, che si pone come un interlocutore disponibile al confronto e al supporto degli enti locali. L’idea è quella di favorire un dialogo diretto, valorizzando un approccio di collaborazione e trasparenza”.

Ad introdurre e moderare gli interventi dei relatori è stato il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, Massimo Gagliardi, che ha sottolineato l’importanza di una visione sistemica dei compiti della Corte dei Conti, il cui ruolo non deve essere visto soltanto in termini afflittivi, ma anche di consulenza e supporto agli enti locali, che rappresentano funzioni altrettanto fondamentali della magistratura contabile.

Nella prima sessione, il magistrato Tommaso Martino ha illustrato il quadro normativo sui debiti fuori bilancio, mentre il magistrato Emanuele Scatola ha analizzato le principali fattispecie che ne determinano la formazione, con attenzione ai lavori pubblici di somma urgenza e ai contratti non formalizzati.

Nella seconda parte, il magistrato Alessandro De Santis ha trattato la crisi delle società pubbliche e i limiti al soccorso finanziario da parte degli enti locali. Il magistrato Ilaria Cirillo ha esaminato, a seguire, la procedura di predissesto e le criticità nella redazione del piano di riequilibrio finanziario. Infine, il magistrato Domenico Cerqua ha illustrato il tema del dissesto finanziario, analizzando il bilanciamento tra la tutela dei creditori e il controllo della finanza pubblica.

Nel corso del convegno, in cui sono stati approfonditi aspetti normativi e operativi della amministrazione finanziaria degli enti locali, diversi sono stati anche gli interventi dalla platea degli intervenuti, che hanno trovato risposte ai propri dubbi per affrontare le sfide gestionali e rafforzare la sostenibilità finanziaria degli enti e promuovere una gestione più efficiente e consapevole.