Catania-Avellino: trasferta vietata per i tifosi irpini. Arbitra Allegretta

“In vista della gara Catania-Avellino, in programma domenica 6 aprile alle ore 19.30 al “Massimino” e valevole per la trentacinquesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Avellino, per tutti i settori dello stadio”. Così riporta la nota ufficiale del Catania F.C.

Trasferta, dunque, vietata per i tifosi irpini, che non potranno seguire la squadra in difesa del primato in classifica. La partita sarà, però, trasmessa in chiaro su Prima Tivvù Canale 17 del digitale terrestre, dalle 18:45 con il commento a bordo campo di Pellegrino Marciano, Francesco Guarino e Michelangelo Freda.

Ad arbitrare il match, sarà l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta della sezione A.I.A. di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Luca Landoni (Trento) e Matteo Taverna (Bergamo); quarto ufficiale, Antonio Di Reda, sempre di Molfetta. Allegretta ha già diretto il match dell’Avellino contro Crotone il 7 ottobre scorso, che finì 4-0 per i biancoverdi.