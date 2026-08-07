Hub in Valle Ufita, la Lega sfida Fico: “Venga a dire la verità sui fondi”

“Hub in Valle Ufita, Galasso sfida Fico, venga qui a raccontare la verità ai cittadini. Non servono le passerelle elettorali, il governatore Fico deve venire qui per incontrare i cittadini e dire con chiarezza tutto sui fondi destinati alla piattaforma logistica in Valle Ufita. Siamo disposti a qualsiasi cosa perché su questo lembo di terra ci giochiamo il futuro delle nostre generazioni che non vogliono migrare”.

Così Maria Sabina Galasso, Segretaria provinciale della Lega in Irpinia, in un’intervista sul Quotidiano il Roma.