Montemiletto celebra il volontariato: tre giorni di eventi in Piazza IV Novembre

La Pubblica Assistenza Italo Capobianco di Montemiletto ha presentato l’edizione 2026 della Festa del Volontariato, in programma il 31 luglio, 1 e 2 agosto in Piazza IV Novembre. Il programma si apre venerdì 31 luglio con un pomeriggio dedicato ai più piccoli grazie ai gonfiabili attivi dalle 19 alle 24. In serata spazio allo spettacolo di Mr Valium, tra magia, bolle e fuoco, e alla tradizionale gara di briscola, con il super premio “500”.

Sabato 1 agosto la piazza si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il coinvolgente appuntamento “Balla in piazza con Fabio’s Band”.

Domenica 2 agosto spazio alla serata del Gran Galà di balli di gruppo e latino americano, con l’esibizione di “Passion Dance”, seguita dal DJ set di mezzanotte che chiuderà la tre giorni all’insegna dell’energia e della convivialità.

Tutte le serate saranno accompagnate dagli stand gastronomici, elemento immancabile della festa per allietare il palato dei partecipanti.