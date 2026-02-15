Avellino-Pescara, al Partenio è il derby dei fratelli Insigne

Al “Partenio-Lombardi” arriva il Pescara (ore 19.30) per una sfida che per l’Avellino rappresenta un crocevia da non fallire. I biancoverdi sono scivolati a soli quattro punti dalla zona playout e non possono permettersi ulteriori passi falsi. Mister Biancolino ritrova pedine importanti. Recuperato Sala, fermato dall’influenza nell’ultimo turno contro il Frosinone, tornano a disposizione anche Reale dopo l’infortunio e Missori dopo la squalifica. Restano invece ai box Izzo, Kumi e Favilli.

La probabile formazione dell’Avellino (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Le Borgne, Sounas, Sala; Biasci, Patierno. A disposizione: Iannarilli, Cancellotti, Milani, Armellino, Palmiero, Besaggio, Russo, D’Andrea, Insigne, Tutino, Pandolfi, Sgarbi. Allenatore: Biancolino.

Il Pescara risponde con un 4-3-2-1: Desplanches; Letizia, Capellini, Bettella, Cagnano; Caligara, Valzania, Fanne; Olzer, Meazzi; Di Nardo. A disposizione: Saio, Profeta, Altare, Faraoni, Gravillon, Corbo, Brandes, Brugman, Acampora, Berardi, L. Insigne, F. Russo. Allenatore: Gorgone.

La partita è impreziosita dal “derby in famiglia”: i fratelli Insigne, uno per parte, inizieranno entrambi dalla panchina, pronti eventualmente a incrociare le proprie strade a gara in corso.