Montemiletto, bilancio estate: “la nostra piazza di nuovo protagonista”

«Montemiletto, un mese insieme». Titola così la nota di ringraziamento che il Sindaco Massimiliano Minichiello e l’Amministrazione comunale hanno diffuso a bilancio di un cartellone estivo che ha visto la piazza e le strade della cittadina straordinariamente affollate di visitatori e della sua stessa Comunità che ha ritrovato la voglia di stare insieme.

«A conclusione degli appuntamenti previsti dal ricco programma di eventi organizzati dal Comitato Festa “San Gaetano” e dall’Amministrazione comunale – si legge – riteniamo doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, collaborato e reso possibile sia i tradizionali Festeggiamenti della Festa Patronale che tutte le serate che hanno allietato tutto il mese di agosto.



Un ringraziamento particolare va rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e condiviso con entusiasmo tutte le iniziative facendo registrare una partecipazione della Comunità che non si ricordava da anni. Un vero e proprio successo che ha accompagnato da inizio agosto prima la carovana dell’International Street Food, poi la buona musica pop/folk de “I Malamente” e dei “Molotov d’Irpinia”, l’esplosivo show/party “Nostalgia 90” e, per concludere le quattro giornate vissute all’insegna della musica e dello spettacolo, il concerto di Giusy Ferreri nell’ambito del suo tour LIVE 2023, che ha trasformato la nostra Piazza in una cornice suggestiva con un’affluenza di pubblico che non si vedeva da tantissimi anni.



Tanta partecipazione per le serate di Viale in Festa, l’iniziativa voluta per il secondo anno di seguito dall’Amministrazione comunale che ha visto trasformare il Viale degli Astronauti in un inedito scenario di animazione, musica e spettacoli, accompagnato da tanto divertimento e tanta voglia di stare insieme.

Non per ultimo, il grande entusiasmo dello spettacolo dell’esplosivo show/party “Nostalgia 90” ritornato in Piazza grazie all’impegno del Gruppo Proposta Concreta per archiviare la delusione dello spettacolo interrotto dalla pioggia nella serata del 4 agosto a pochi minuti dall’inizio.

Senza mettere in secondo piano la passione e l’entusiasmo per i tradizionali eventi del Torneo Rionale, organizzato dall’Associazione Lions Mons Militum e della Caccia al Tesoro, quest’anno organizzata in modo impeccabile insieme a tante altre attività dal neocostituito Forum dei Giovani di Montemiletto; tali appuntamenti restano per la Comunità i momenti più attesi dove ognuno rivive tradizione, appartenenza e sana competizione.

La suggestiva serata voluta dal Progetto Giovani in località Torricella, le tradizionali serate del Ferragosto – allietate dallo stand gastronomico con la collaborazione dell’Associzione Passion Dance, i laboratori ecologici per bambini dell’Associazione Ecopotea, i ripetuti appuntamenti dell’attività di animazione per i più piccoli curati con grande professionalità dalla Maestra Sara, la serata musicale condivisa con la Comunità di Montaperto e per concludere l’appuntamento ormai fisso della Mostra di Automezzi d’Epoca dell’Associazione Amici Irpini.

A conclusione di questo intenso mese, ricco davvero di grandi emozioni, siamo sempre più orgogliosi di aver visto finalmente la nostra piazza di nuovo protagonista indiscussa sul palcoscenico provinciale e di condividere insieme la passione e l’amore di promuovere il nostro bellissimo paese.

Montemiletto e’ stato scenario di eventi, musica e spettacoli la cui ottima riuscita e’ frutto della collaborazione da parte di tutti e della grande condivisione, per cui si ringrazia ancora una volta la nostra splendida Comunità, le tantissime persone che hanno scelto di venire a Montemiletto, le Autorità, tutte le Associazioni (Forum dei Giovani, Pro Loco Mons Militum, Anpas, Anspi, Accademia F. Guarente, Lions Mons Militum, Circolo La Teglia, Associazione Passion Dance, Associazione Amici Irpini, Progetto Giovani e Bottega della Arti) e tutti coloro che hanno contribuito per consentire quanto realizzato.

Il programma attende ancora le festività religiose di Santa Lucia, che vedrà il concerto di Franco Ricciardi, di Sant’Eustachio, Santo Protettore di Montaperto, la tappa del Treno Turistico voluta dall’Amministrazione comunale in concomitanza con la Rievocazione Storica, organizzata dalla Pro Loco Mons Militum con il Patrocinio morale del Comune di Montemiletto, a cui rivolgiamo un grande in bocca al lupo perché sia l’ultimo appuntamento di forte attrazione per il nostro paese per questa estate.

Soddisfatti di quanto realizzato quest’anno diamo a tutti un arrivederci al prossimo anno per un’estate ancora più ricca ed entusiasmante per rendere Montemiletto sempre più centrale all’interno della comunità provinciale.

Siamo solo all’inizio del nostro lungo percorso “insieme” dove tutto sarà possibile grazie al supporto ed alla condivisione dell’intera Comunità. Grazie a tutti», conclude così la nota a firma del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di Montemiletto.