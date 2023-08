Allarme furti: il Prefetto Spena convoca comitato sicurezza ad Ariano

Il Prefetto Paola Spena ha convocato per domani, 1° settembre, alle ore 11.30, una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presso la sede del Comune di Ariano Irpino.

L’emissario del Governo vuol far sentire la vicinanza dello Stato alla popolazione che è in allarme per i numerosi furti e tentati furti in abitazioni ed attività commerciali. Un estate molto calda da questo punto di vista che ad un certo punto ha creato un tale stato di paura dal condizionare le persone: organizzate ronde notturne ad esempio a Torana e ad Orneta, località tra quelle maggiormente prese di mira, in tanti hanno investito in sistemi di allarme e video sorveglianza, molti altri hanno rinunciato ad uscire ed a seguire gli eventi estivi per la paura di trovare brutte sorprese al rientro a casa.

In realtà secondo i dati diffusi proprio in un summit a palazzo di Governo, la situazione sarebbe ben al di sotto del livello di guardia ed addirittura il numero di furti sarebbe in discesa. Nei mesi di luglio ed agosto c’è stato un decremento di quasi il 30 per cento dei furti in abitazione: in totale in tutta la provincia, compreso il capoluogo, si sono registrati 115 furti rispetto ai 155 consumati nell’analogo periodo nel 2022. Ma la percezione da parte della cittadinanza è ben diversa.

Tra l’altro su disposizione proprio di Prefetto e Questore, sono state poste in campo negli ultimi mesi ed in particolare ad agosto iniziative tese rafforzare i controlli ad Ariano e nel resto della provincia. Un’intensificazione dell’azione di controllo e vigilanza ad ampio raggio, anche ai caselli autostradali, disposta dal Comitato per la sicurezza e messa in campo dalle Forze dell’Ordine, rafforzando contestualmente l’attività info-investigativa e di intelligence, mirata ad individuare i soggetti autori dei reati predatori, spesso provenienti dalle province limitrofe.