Outdoor: le verande sempre più gettonate per valorizzare gli spazi

Una veranda può rappresentare un valore aggiunto in un’abitazione, consentendo di fruire di uno spazio ulteriore in ogni momento dell’anno. Si tratta infatti di una struttura progettata per essere chiusa su tutti i lati, in modo da ricreare un ambiente in più che andrà ad ampliare l’abitazione.

Grazie alle rifiniture, alle coperture differenti e alla possibilità di personalizzare la veranda in modo che valorizzi al meglio l’outdoor, questa diventa un luogo dove trascorrere momenti di relax sia durante l’estate che nei mesi invernali.

Cosa valutare nella scelta di una veranda

Quando si decide di installare una veranda nel proprio outdoor, diventa importante affidarsi a realtà specializzate del settore che consentano di realizzarla su misura, tenendo conto delle esigenze di ciascun utente. In questo scenario si distingue Akena Italy, azienda di spicco nella progettazione e della produzione di strutture di protezione per l’outdoor che propone soluzioni innovative e originali. Infatti, le verande Akena Italy sono pensate per unire qualità, design, tecnologia e funzionalità avanzate.

La struttura portante di una veranda, di solito, è realizzata in alluminio, materiale che permette di avere la versatilità che serve per dare allo spazio la forma e le dimensioni che si desiderano, ottenendo comunque stabilità e resistenza. La scelta della forma, essenziale o più articolata, della colorazione e delle finiture dei supporti diventa parte del progetto, che deve rispondere a precise esigenze personali di spazio e di stile.

La copertura stessa potrà presentarsi piatta o spiovente, così da garantire il deflusso di acqua, neve o anche solo di fogliame e potrà completarsi con tapparelle, grondaie, tendaggi o doppi vetri. Una veranda, infatti, ha lo scopo di creare un ambiente protetto dai raggi UV, dal vento, dal freddo e dalla pioggia.

A livello tecnico e stilistico, quindi, ogni veranda può essere personalizzata in molti modi diversi.

Come personalizzare una veranda: dalle vetrate all’illuminazione

Le vetrate, che costituiscono le pareti della veranda, possono essere scorrevoli, al fine di garantire un facile accesso, e arricchirsi di tapparelle da poter riavvolgere: accade specialmente se si ha la necessità di oscurare la luce del sole quando fa molto caldo oppure di impedire al freddo di penetrare quando è inverno. La stessa copertura superiore può avvalersi di lamelle frangisole da regolare e modulare nei vari momenti della giornata, oppure di teli totalmente coprenti che possono essere rimossi automaticamente quando si desidera lasciar entrare la luce. Qualora si volesse ricreare una zona living è possibile scegliere di inserire vetri tripli, così da garantirsi un ambiente davvero confortevole e vivibile in ogni momento della giornata.

Inoltre, tra le soluzioni più gettonate per illuminare la veranda ci sono le luci a LED da collocare sul soffitto, potenti ma a basso consumo energetico. Tra gli optional da inserire ci sono anche i sistemi di riscaldamento, così che l’area possa essere fruibile anche durante l’inverno.

Esistono verande che, sia per una questione estetica che di ulteriore capacità termica, vengono rifinite con pannelli in legno: in un ambiente dove ci sia molto verde e si voglia ricreare un’atmosfera rustica senza rinunciare al comfort, si tratta di una soluzione che renderà la veranda davvero unica nel suo genere. Spesso, infatti, il legno riprende lo stile stesso della facciata dell’abitazione, contribuendo a conferire continuità visiva.

Qualunque finitura si presenti sulla struttura, è importante che sia in linea con lo stile della casa. Questo aspetto riguarda anche i mobili e gli accessori che andranno ad arredare la veranda. In questo modo si avrà uno spazio unico nel suo genere da utilizzare a seconda delle proprie esigenze.