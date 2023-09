A Montemiletto “Bandiera Gialla”: musica ed emozioni degli anni ’60,’70,’80

Musica, video, ricordi e dediche legati agli anni ’60, ’70 ed ’80. Sarà una serata spettacolo emozionante ed un po’ nostalgica quella in programma per giovedì 7 settembre alle ore 21:00 in Piazza IV Novembre a Montemiletto.

“Bandiera Gialla”, a cura di un gruppo di amici di Montemiletto, attraverso un viaggio soprattutto di video musicali, vuole ripercorrere quegli anni non così lontani ma sicuramente così diversi. Basti pensare all’evoluzione della tecnologia rispetto all’ascolto della musica. Dai giradischi ai “mangiadischi”, passando per il mobiletto con lo “stereo” di casa, fino al lettore mangiacassette portatile, il “walkman” da ascoltare ovunque con le cuffiette ed i primi CD.

L’avvento poi dei video musicali ha rappresentato la svolta per associare al brano, il musicista, il suo look, il ballo. E riguardali oggi significa rileggere i cambiamenti della società, rappresenta un tuffo “amarcord” per quanti li hanno vissuti, un modo per riaccendere ricordi, sensazioni, emozioni. Mentre per le nuove generazioni può essere il mezzo per “scoprire” come si divertivano e cosa piaceva ai propri genitori e nonni. Tra l’altro tra i giovani c’è un revival di quegli anni soprattutto rispetto alla moda degli anni ’80.

Dunque una serata, “Bandiera Gialla”, per tutti. Per chi vuole rivivere un pezzo del proprio passato, per chi vuole scoprire quegli anni e per chi, semplicemente vuole ascoltare un po’ di bella musica.

Inoltre ci sarà la possibilità di fare delle dediche, proprio come si faceva in quegli anni alla radio, quando si chiamava l’emittente locale per dedicare una brano ad una ragazza, a degli amici, alla propria classe e così via, accompagnato da un messaggio che lo speaker puntualmente leggeva in diretta prima di far partire il brano. Le dediche si possono già prenotare al numero 328 414 1095 e saranno esaudite compatibilmente con la durata della serata, dunque è importante muoversi in anticipo.

La manifestazione ad ingresso libero sarà accompagnata da stand gastronomici per un perfetto connubio tra musica e buon cibo.