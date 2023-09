Irpinia Terra di Mezzo: successo per l’artista Rita Di Tizio

L’arte, la cultura e la musica con DiVoceinDonna in sei comuni dell’Irpinia.

Grande successo per il secondo appuntamento di Irpinia Terra di Mezzo – Cultura Ri-sorgente con Rita Di Tizio a Santa Lucia di Serino.

Le note di Rita Di Tizio creano la preziosa alchimia tra tecnica ed espressione.

Secondo Akkordeon Magazin “Una delle pochissime fisarmoniciste italiane eccellenti per fantasia e versatilità, qualità che le vengono riconosciute in Italia ed a livello internazionale” e l’enciclopedia statunitense “Times Square Press” l’ha inserita tra “i migliori fisarmonicisti contemporanei del mondo” e la rivista “Accordion Stars” nel 2019 e 2020 l’ha premiata come “fisarmonicista donna dell’anno”.

Ha presentato presso la Chiesa Santissimi Apostoli Pietro e Paolo di Santa Lucia di Serino, lo scorso venerdì 1 settembre, il suo ultimo progetto dal titolo – ripreso da un verso del testo di Oblivion – “Vibración fatal”.

Un viaggio sonoro appassionato che parte dal tango nuevo di Astor Piazzolla, ha omaggiato il genio musicale di Richard Galliano, toccato il vals criollo (Que nadie sepa mi sufrir) e si è concluso a est con le vibranti note della Czardas.

Continua il programma della quarta edizione di Irpinia Terra di Mezzo – Cultura Ri-sorgente fino al 6 Settembre. L’evento che toccherà sei comuni irpini in un connubio di arte, musica, cultura e tradizione. Ideato dalla direttrice artistica Fiorenza Calogero, in questa settimana prenderà forma ad un vero e proprio villaggio culturale itinerante, che attraverserà storie e memorie di donne, dall’Italia, alla Tunisia, fino all’Iran: artiste talentuose, eclettiche, impegnate faranno da guida in questo viaggio immersivo tra mostre, concerti e spettacoli capaci di dare valore ad un’Irpinia ricca di patrimoni immateriali, che sa esprimersi anche nell’apertura verso il mondo.

E infatti il tema della quarta edizione è “DiVoceinDonna”, declinato al femminile con una narrazione che include l’uso del linguaggio musicale, artistico, culinario, artigianale e fotografico. Ci si muoverà nel tempo, dal passato alla contemporaneità, per conoscere l’evoluzione e la crescita del percorso di emancipazione femminile, comprenderne le dinamiche, gli ostacoli, i traguardi raggiunti, ma continuando a volgere lo sguardo ad un futuro che richiede ancora l’impegno di tutta la società per affermare libertà e diritti.

Irpinia Terra di Mezzo è un progetto realizzato insieme ai Comuni di Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, Cesinali, Pietradefusi Dentecane, Sorbo Serpico e Salza Irpina.

«Un invito all’ascolto, attraverso storie che ci consentiranno di approfondire quel processo che ha portato le donne ad emanciparsi, a dichiararsi autonome e indipendenti, ad affrancarsi in un mondo che le avrebbe volute immobili e silenti»: dichiara la direttrice artistica Fiorenza Calogero. Che continua: «Saranno storie che attingono e traggono forza dai rituali e dagli insegnamenti del passato, in cui la trasmissione orale fa si che “di voce in donna”, cioè attraverso la voce delle donne, ci sia un’evoluzione che vive, palpita e cresce anche grazie alla salvaguardia della tradizione».

L’evento sarà realizzato grazie “all’intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale”.