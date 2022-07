Montemiletto, annullate “Le 4 Notti dei Briganti” in programma dal 1 al 5 agosto

Il Centro Sociale “A. Gubitosa” di Montemiletto, con estremo rammarico, è costretto a comunicare l’annullamento dell’evento “Le 4 notti dei Briganti” in programma dal 1 al 5 agosto.

Una decisione difficile e sofferta per chi in questi mesi di emergenza Covid non si è fermato per programmare questo grande evento di valore artistico e culturale. Ringraziamo gli artisti, i tecnici, i lavoratori dello spettacolo e il pubblico per la pazienza e l’affetto dimostrato.

Un grazie va anche al pubblico del web per i tantissimi messaggi di incoraggiamento che stiamo ricevendo in quest’ultime ore con la certezza di ritornare nel 2023 per la 4 Edizione

e condividere insieme il grande evento.