A Montella un maxi sequestro di articoli Disney contraffatti

Nell’ambito della quotidiana attività volta al contrasto della criminalità economico-finanziaria, tesa ad impedire l’ingresso, sotto qualsiasi forma, degli interessi criminali nell’economia legale e a salvaguardare, al contempo, la correttezza del mercato e il rispetto della concorrenza leale, proseguono le attività di controllo da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino nei confronti di diversi esercizi commerciali, per intercettare i prodotti illegali nonché per disarticolare le filiere del falso e i canali di alimentazione del mercato parallelo.

In particolare, nella giornata di ieri, i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno individuato e sottoposto a sequestro, presso un’attività commerciale sita a Montella, n. 1.478 prodotti per bambini, pronti per la vendita, commercializzati a prezzi concorrenziali, ma di fatto contraffatti e di scarsa qualità, nonostante recassero fedelmente il noto marchio “Disney”.

All’esito dell’attività di servizio, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino per commercio di prodotti con segni distintivi falsi e/o contraffatti e ricettazione.

Per le condotte illecite al vaglio della competente Autorità Giudiziaria, sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. Le operazioni eseguite testimoniano il costante impegno investigativo delle Fiamme Gialle Irpine a contrasto della contraffazione, fenomeno moltiplicatore di illegalità in quanto alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio e della criminalità organizzata.