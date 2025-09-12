Ciampi: “Presidio Walter Tobagi di Montoro, dalla Giunta nessuna risposta sul potenziamento del personale”

“Ho ricevuto la risposta da parte della Giunta regionale alla mia interrogazione sulla carenza di personale e la riduzione dei servizi presso il presidio sanitario Walter Tobagi di Montoro. Alcuni passaggi vanno accolti positivamente: il punto vaccinale è confermato come regolarmente operativo tre volte a settimana e sono in corso interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico, come il nuovo Centro Antidiabete, l’aggiornamento del Consultorio familiare e i lavori di riqualificazione edilizia che dovrebbero partire in ottobre”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Ciampi.

“Tuttavia, la risposta non affronta fino in fondo le questioni sollevate. Non c’è alcun riferimento a un rafforzamento del personale del presidio di Montoro, né viene indicato l’ammontare delle risorse economiche stanziate per gli interventi. Soprattutto, si conferma la scelta di centralizzare la medicina legale ad Avellino, decisione che non può essere considerata positiva perché priva Montoro e i comuni limitrofi di un servizio fondamentale, costringendo i cittadini a spostamenti gravosi e aumentando i disagi, in particolare per le persone più fragili. Il presidio Walter Tobagi, che serve un bacino di oltre 50.000 abitanti, necessita di risposte più complete e concrete. Per questo continuerò a vigilare, con spirito costruttivo, affinché i cittadini possano vedere garantito il loro diritto a un’assistenza sanitaria di prossimità e di qualità”.