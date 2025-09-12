Il Ministro Valditara: “Approvvigionamento acqua compete a Regione Campania”

“Mi ha appena contattato telefonicamente il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, esprimendo piena solidarietà ai sindaci, alle comunità e alle famiglie degli studenti della provincia di Avellino per la grave emergenza idrica in corso. Il ministro ha chiarito che la competenza per dotare le scuole di sistemi di approvvigionamento idrico nelle fasi emergenziali spetta alla Protezione civile, mentre per gli interventi ordinari occorre rivolgersi alla Regione Campania”. Così in una nota il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che insieme ad altri primi cittadini di comuni della provincia di Avellino aveva sollecitato un intervento del ministero. “Lo ringrazio per la sensibilità dimostrata e per gli opportuni chiarimenti: un’ulteriore testimonianza di un ministro – aggiunge Aquino – attento ai bisogni dei territori, capace di indicare possibili soluzioni. Continueremo a portare avanti con determinazione la richiesta dello stato di crisi idrica, sollecitando Regione Campania e Protezione civile ad attivarsi. Non possiamo permettere che il futuro delle nuove generazioni venga penalizzato da una cattiva gestione del passato”.