Il Rotary Club Avellino Ovest incontra gli studenti del Liceo “Pietro Colletta” per sensibilizzare sulla salute della pelle

Il Rotary Club Avellino Ovest ha organizzato un incontro con gli studenti del Liceo “Pietro Colletta” di Avellino, dedicato al tema della salute della pelle e della sua cura fin dalla giovane età. L’evento, che si terrà il prossimo 31 ottobre, rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e informazione per i ragazzi, su un argomento fondamentale per il benessere e la prevenzione, spesso trascurato.

A condurre l’incontro sarà la dottoressa Ines Mordente, dermatologa di fama e nota per il suo impegno nella divulgazione medico-scientifica. La dottoressa Mordente è molto apprezzata per la sua capacità di comunicare con un linguaggio chiaro, diretto e accessibile, che la rende un punto di riferimento per i giovani, anche attraverso i suoi canali social e la partecipazione a programmi televisivi. Con la sua esperienza, la dottoressa si concentrerà sull’importanza della cura della pelle, sulla prevenzione delle patologie dermatologiche e sull’adozione di stili di vita salutari fin da giovani.

La dott.ssa Mordente ha ideato il metodo acnerevolution ®, su cui ha scritto un libro, edito da SperlingKupfer, e la prima clinica dermatologica digitale virtuale di telemedicina per la diagnosi e cura dell’acne in telemedicina. Dal 2024 è la dermatologa del programma televisivo #SOSAcne su Real Time.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative del Rotary Club Avellino Ovest, che da anni promuove la cultura della salute e del benessere nelle scuole e nella comunità.

Il Rotary Club Avellino Ovest esprime un sentito ringraziamento ai dirigenti del Liceo “Pietro

Colletta” per aver ospitato questa importante iniziativa di informazione e sensibilizzazione. La collaborazione con le scuole è un tassello fondamentale nell’impegno del Rotary per migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere dei giovani.