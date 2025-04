Il SuperEnalotto sorride alla Campania. Nel concorso di giovedì 17 aprile, come riporta Agipronews, ad Atripalda, in provincia di Avellino, centrato un “5” da 24.093,35 euro nel Bar Paradiso di Stelle in via Appia, 197-199. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 18 aprile sale a 21 milioni di euro.

Ma ricordiamo sempre a tutti di giocare con responsabilità.