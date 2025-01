Anno Giudiziario, la protesta dei magistrati a Napoli: anche l’Anm di Avellino partecipa

AVELLINO- Sara’ presente anche una delegazione della Sottosezione dell’Anm di Avellino domani mattina a Napoli per partecipare alla protesta contro la riforma della Giustizia voluta dal ministro Nordio, che sarà presente proprio nel capoluogo partenopeo per la cerimonia di Inaugurazione dell’ Anno Giudiziario. A Napoli il presidente della Sottosezione dell’ Anm di Avellino, il magistrato Monica d’Agostino e il segretario da poco eletto dell’ Anm, il giudice Fabrizio Ciccone. Ma non si esclude la presenza di altri magistrati che parteciperanno alla protesta. Toga, coccarda con il tricolore e copia della Costituzione per un sit- in davanti a Castelcapuano prima che inizi la cerimonia.