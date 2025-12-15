Centro per l’autismo di Avellino, sbloccati i fondi: l’annuncio del presidente Fico

Dalla Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato lo sblocco della convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino, mettendo fine a una vicenda che si trascinava da oltre vent’anni. Nel corso della conferenza stampa, Fico ha spiegato che, a pochi giorni dalla sua proclamazione, è arrivata una richiesta formale dal Comune di Avellino e dalla commissaria prefettizia per sbloccare una determina da 150 mila euro necessaria a completare l’immobile.

«Ho chiamato immediatamente gli uffici e la direzione generale degli Affari sociali – ha dichiarato il presidente – che si sono messi subito al lavoro. Tutto è stato sbloccato: questo dimostra quanto sia fondamentale la sinergia tra Regione, Comuni e ASL». Una collaborazione istituzionale che, secondo Fico, rappresenta la chiave per trasformare gli impegni politici in risultati concreti sul territorio.

Il Centro per l’autismo di Avellino diventerà un presidio fondamentale per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, a partire dai bambini da zero a tre anni, con un’attenzione particolare alla diagnosi precoce. La gestione sarà affidata direttamente all’ASL, con l’obiettivo di avviare progressivamente anche servizi semiresidenziali e residenziali. «Parlare di autismo come prima conferenza stampa – ha sottolineato Fico – significa dare seguito a quanto promesso in campagna elettorale: aiutare le persone più fragili e le loro famiglie».

Il presidente ha ribadito l’impegno della Regione a lavorare in modo coordinato con tutte le istituzioni coinvolte, affinché il Centro possa finalmente aprire e diventare un punto di riferimento per l’intera provincia. «Mai più venticinque anni per completare un’opera pubblica come questa – ha concluso –. Da oggi guardiamo avanti, trasformando le promesse in azione amministrativa concreta».