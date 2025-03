Montella, gli alunni del “D’Aquino” mettono in scena l’utopia sociale di De Filippo

Ieri, alle 18:15, si è tenuta a Montella la rappresentazione teatrale “La Famiglia – ‘E figlie so’ piezz’ ‘e core'”, ideata e realizzata dall’ITT “Rinaldo D’Aquino”. Il focus della rappresentazione era volto a esplorare le dinamiche che sottendono ai rapporti familiari, ieri e oggi, riprendendo l’utopia sociale di Eduardo De Filippo nel suo dramma Filumena Marturano. Maestro del teatro italiano, Eduardo ha saputo raccontare come pochi altri la vita, le contraddizioni familiari e le sfumature dell’animo umano.

L’istituto ha voluto ricordarlo alla sua maniera, portando in scena stralci delle sue più note commedie: Filumena Marturano, Natale in casa Cupiello e Napoli milionaria. Ogni sua opera è un’opportunità per riflettere sulle dinamiche interpersonali e sul ruolo della famiglia in un mondo che cambia rapidamente. Come lui stesso affermava: “La famiglia è una cosa seria, è un’istituzione che non puoi cambiare come un vestito.”

L’attività laboratoriale è stata diretta dalle professoresse Michela Dell’Angelo, Antonella Musto, Stefania Iannaccone e Cinzia Trivelli. La riuscita rappresentazione, portata in scena con grande impegno dagli alunni, si è svolta presso il teatro “Adele Solimene” in Piazza Garzano a Montella.