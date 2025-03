Al Gesualdo il grande ritorno dei Momix: pura magia con i ballerini acrobati più famosi al mondo

Sono la compagnia di ballerini e acrobati più famosa al mondo. Le loro coreografie hanno suggestionato i teatri più prestigiosi del pianeta. E tornano ad Avellino con un doppio spettacolo immaginato per lasciare ancora una volta il pubblico a bocca aperta.

Sabato 29, alle ore 21, ed in replica domenica 30 marzo alle 18, al Teatro “Gesualdo” va

in scena il grande ritorno dei Momix che saranno sul palco del Comunale di Avellino con

Back To Momix, lo spettacolo che il coreografo Moses Pendleton ha immaginato non solo

per riportare i suoi ragazzi in scena, ma anche per riportarli alla scintilla primordiale che

oltre 40 anni fa generò il fenomeno Momix.

E anche questa volta le mirabolanti evoluzioni, i giochi di luci ed ombre, i costumi sfarzosi

e sempre ben calibrati, le scenografie incredibili e l’immancabile selezione musicale, i

Momix proveranno con la magia e l’illusione ad incendiare i cuori di vecchi e nuovi

spettatori per uno spettacolo unico nel suo genere.

Il desiderio di leggerezza e spensieratezza, caratteristiche fondanti della compagnia,

rivivranno in uno show corale, composto da due atti di oltre un’ora e mezza totale in cui si

avvicendano i numeri più celebri che i Momix hanno portato in giro per il mondo in questi

anni e che verranno riproposti con una rinnovata intensità.

Dallo storico Momix Classics, a Passion, Baseball, Opus Cactus e SunFlower Moon, fino

ai più recenti lavori di Bothanica e Alchemy, lo spettacolo Back To Momix si annuncia un

evento straordinario, impossibile da raccontare. Meglio viverlo di persona.