Montefusco, Santa Paolina e Torrioni tra i comuni italiani finanziati dal PNRR con “Attrattività dei Borghi”

“Con grande soddisfazione abbiamo appreso l’avvenuto finanziamento del progetto PNRR – Componente M1C3 Turismo e Cultura – misura 2 – Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi Storici”, relativo ai Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni, con Montefusco Comune Capofila.

Il progetto, finanziato per un importo di 2.533.192,45 euro, è tra i primi 30 a livello nazionale e il primo, per punteggio, dei due finanziati in Provincia di Avellino.

Il progetto rappresenta una grande possibilità di sviluppo per tutto il territorio e apre importanti prospettive di crescita per i nostri Comuni.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno collaborato e preso parte alle varie fasi del progetto, la cui realizzazione è stata possibile grazie al lavoro di squadra e di “comunità” che è stato alla base del progetto stesso.

Un ringraziamento particolare alla Professoressa Adelina Picone e al suo staff del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli per aver curato, in modo impeccabile, tutte le fasi della progettazione”.

A renderlo noto, in un comunicato congiunto, i tre comuni irpini.