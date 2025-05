Montefusco celebra la Festa Patronale della SS. Spina tra fede, musica e tradizione

Montefusco si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione religiosa e culturale: la Festa Patronale della SS. Spina, in programma il 17 e 18 maggio 2025. Un appuntamento che unisce spiritualità, memoria storica e partecipazione popolare, con un ricco cartellone di eventi religiosi e civili.

Al centro della celebrazione vi è la Sacra Spina di Gesù, custodita con orgoglio dalla comunità montefuscana. Come sottolineato nel messaggio introduttivo del manifesto ufficiale, la reliquia rappresenta “un forte stimolo per una profonda conversione dei cuori”, segno tangibile dell’amore e del sacrificio di Cristo per l’umanità.

Il Triduo di preparazione inizierà giovedì 15 maggio, con confessioni alle ore 18.00 e Santa Messa alle 19.00, e proseguirà fino a sabato. Domenica 18 maggio sarà il cuore della festa, con le SS. Messe alle ore 8.00, 10.00 e 18.30, e la solenne processione della Sacra Spina alle ore 19.30, un momento di grande commozione e partecipazione collettiva.

Accanto al programma liturgico, non mancheranno momenti di intrattenimento e socialità. Sabato 17 maggio alle ore 21.00 è in programma una serata di musica leggera con il concerto della 838 Tribute Band, dedicata a Max Pezzali e agli 883, per una notte di festa e nostalgia anni ‘90.

Domenica 18 maggio, alle ore 8.00, sarà la volta dell’arrivo del Gran Concerto Bandistico “Città di Lanciano”, diretto dal Maestro Cav. Michele Milone, che accompagnerà musicalmente i festeggiamenti con grande eleganza e maestria.

Infine, sabato 24 maggio alle ore 17.00 si terrà un convegno culturale intitolato: “Sacra Spina di Montefusco tra storia e devozione”, occasione preziosa per approfondire le radici storiche e spirituali del culto.