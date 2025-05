Montefusco festeggia la Serie B con l’US Avellino

Una serata indimenticabile per Montefusco e per tutta l’Irpinia, che ha accolto con entusiasmo la delegazione dell’U.S. Avellino 1912 per celebrare insieme l’attesa promozione in Serie B. L’evento, ospitato al Palazzetto dello Sport, si è trasformato in una grande festa biancoverde.

Presenti numerosi club provenienti da tutta la provincia, che hanno portato con sé passione, cori e tanto affetto per i Lupi. Tifosi di tutte le età, dai bambini agli storici sostenitori, che hanno preso parte all’incontro con i calciatori, tra autografi, foto, canti e anche qualche scambio di passaggi con i più piccoli.

È stato un autentico momento di comunità, in cui il legame tra squadra e territorio è emerso in tutta la sua forza. Nel corso della serata si è svolta anche la cerimonia di consegna delle targhe commemorative, con la partecipazione del sindaco di Montefusco, Salvatore Sant’Angelo, che ha voluto rendere omaggio al traguardo raggiunto e all’importanza sociale del calcio per il paese.

Tra i momenti più sentiti, le parole di Alfredo Iarrobino, storico tifoso biancoverde, che ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale per aver reso possibile questa occasione: “Montefusco ha sempre risposto bene allo sport. Noi siamo un gruppo unito che ha sempre seguito l’Avellino. Grazie all’amministrazione per questa bella opportunità nel Palazzetto dello Sport.”

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai calciatori, all’intera società dell’U.S. Avellino e al presidente Angelo Antonio D’Agostino, per l’impegno, la vicinanza e la passione trasmessa a tutta la tifoseria.

A concludere la festa, il tradizionale taglio della torta celebrativa e gli spari che hanno illuminato il cielo, salutando una serata carica di orgoglio e appartenenza.

Un appuntamento che ha unito sport, territorio e sentimento, confermando ancora una volta quanto l’US Avellino rappresenti una vera bandiera per tutta l’Irpinia.