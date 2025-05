Si firma il patto di comunità: gli enti locali si impegneranno a rispettare i diritti dei bambini

Si va verso la conclusione di “Sinergie”, progetto finanziato tramite il bando per le Comunità Educanti 2020 dell’Impresa sociale “Con i Bambini”, che vede la Cooperativa “Demetra” come capofila in collaborazione con diversi enti locali ed associazioni del territorio. Domani, sabato 17 maggio, alle 10.30, nell’aula consiliare del Comune di Mercogliano , sarà sottoscritto “Il Patto di Comunità” tra l’Istituto Comprensivo Mercogliano, la scuola primaria Maria Santissima di Montevergine, i Comuni di Mercogliano, Summonte, Ospedaletto d’Alpinolo e Sant’Angelo a Scala, la Comunità Montana Vallo Lauro-Partenio, il Parco Regionale del Partenio e la Cooperativa “Demetra”.

Lo scopo del Patto è proseguire il lavoro del Progetto “Sinergie” e, dunque, costruire una Comunità educante. Gli attori coinvolti si impegneranno a rigenerare il territorio, a partire dai diritti dei bambini, promuovendo la bellezza, l’inclusione e l’accoglienza, la legalità, la cultura, l’ambiente, la valorizzazione delle differenze e la cittadinanza attiva.

L’invito a diventare parte della Comunità educante è rivolto ai bambini e alle bambine, agli adolescenti, ai genitori e alle famiglie, alle scuole, agli operatori sociali, della salute, della giustizia, all’associazionismo, ai volontari, alle attività produttive, al mondo della cultura, delle arti e dello sport, ai servizi e alle istituzioni territoriali.