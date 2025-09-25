“Si è fatto attendere un po’, ma finalmente anche Montefusco ha il suo nuovo ufficio postale! – annuncia il Comune di Montefusco – Una sede rinnovata e nuovi servizi innovativi a disposizione dei cittadini. Non possiamo quindi che augurare buon lavoro a tutto il personale e riconfermare la sinergia con il Comune di Montefusco, nell’interesse della comunità”.