Lioni, allegeriscono una carta di credito rubata: tre condanne e un assoluzione

LIONI- Tre condanne e un’assoluzione per indebito utilizzo di carta di credito e riciclaggio. Questo il verdetto dei giudici del Tribunale di Avellino nei confronti di quattro imputati, tre dei quali noti per reati di truffa. Due degli imputati rispondevano dell’accusa di aver sottratto denaro da una carta di credito rubata. Dalla stessa carta avrebbero sottratto tra il primo e due giugno del 2023 una somma di circa 1200 in più prelievi tramite Atm. Le altre due persone erano accusate di ricilcaggio per aver prelevato e distribuito il denaro proveniente dalla carta di credito rubata tra gli altri presunti complici. Il dibattimento che si e’ svolto dinanzi al collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo, si e’ chiuso con una condanna ad un anno e mesi per i due imputati accusati di utlizzo indebito di carte di credito, a due anni con pena sospesa per una delle persone accusate di riciclaggio, difesi dall’avvocato Antonio Rosania, l’assoluzione per uno dei due imputati di riciclaggio, difeso dall’avvocato Pasquale Generoso Meriano. Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.