Nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura” all’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 19 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “È normale che…”, di Rino Cillo.

L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Dialogheranno con l’autore: Rosa Bianco, giornalista e critica letteraria, e Rossella Napoli, docente di Lettere. Gli intermezzi musicali saranno curati dai Maestri Mayumi Ueda e Carmine Marrone.

L’ingresso è libero.

Nelle intenzioni dell’autore, funzionario di Polizia prestato alla scrittura, “È normale che…” non vuole essere un romanzo storico, ma un libro “non convenzionale”, a cominciare dal titolo. Rino Cillo raccoglie, senza seguire un ordine cronologico, “elucubrazioni sincere”: piccoli, semplici racconti inventati quando era ragazzo, sensazioni e storie collegate a fatti rilevanti della sua esistenza o di quella di familiari e conoscenti, riflessioni spontanee. Nella quarta e ultima parte sono riportati anche i resoconti, gustosamente ironici ma veri, dei viaggi compiuti con parenti e amici a Londra, a Madrid e a Parigi.

Nella “Prefazione”, Rino Cillo protesta di non essere uno scrittore professionista e dichiara di aver usato, nella sua narrazione, uno stile semplice ed elementare. Eppure, è proprio questo andamento, così fluido e leggero, a dare corpo e suggestione alla prosa di “È normale che…”: il lettore, riconoscendosi nei fatti narrati, di volta in volta si sorprende a commuoversi e a sorridere, così come l’autore confessa di aver fatto mentre batteva sui tasti.