Montefredane, Polidoro è il nuovo presidente della Pro Loco

Antonino Polidoro è il nuovo presidente della Pro Loco di Montefredane. Questo pomeriggio, presso l’Aula consiliare G. Pisano, sono stati rinnovati gli organi direttivi. A succedere alla presidente Monia Gaita e al suo direttivo, sono stati Antonio Polidoro, Osvaldo Picone che ha assunto la carica di vice presidente, Leopoldo Trasente, Antonio Gaita, Gerardo Gaita, Antonello Petrillo, Rosa Bellaroba, Michele Casanova ed Anna Di Gisi.

Il neo presidente della Pro Loco di Montefredane, a margine della sua elezion, ha ringraziato tutti per la fiducia ed ha già convocato per il prossimo giovedì, 11 maggio, alle ore 19:00, una prima riunione con l’obiettivo di organizzare immediatamente un calendario di iniziative estive anche in collaborazione con le altre associazioni presenti sul territorio che intende incontrare al più presto.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha ringraziato la presidente Monia Gaita ed il direttivo uscente per “le tante e belle iniziative organizzate in questi anni” ed ha augurato “buon lavoro al neo presidente Antonio Polidoro e al nuovo direttivo della Pro Loco, con l’auspicio che saranno organizzati nuovi eventi di promozione territoriale”.