Riunione Forum dei Giovani della Valle Ufita con la Commissione regionale

Venerdì 12 maggio alle ore 17:00 presso la sala convegni “Thomas Menino” del Comune di Grottaminarda incontro tra la Commissione politiche giovanili Avellino del Forum Regionale dei Giovani ed i Forum dei Giovani della Valle Ufita.

Saranno presenti Michele Di Sapio e Marilisa Grillo, rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione politiche giovanili Avellino del Forum Regionale dei Giovani Campania.

“Insieme a tutta la Commissione – afferma Di Sapio – ci siamo posti l’obbiettivo di incontrare i forum della provincia di Avellino, ascoltare le loro proposte ma soprattutto le problematiche esistenti. Iniziamo dalla “Valle Ufita”. L’invito è rivolto anche alle associazioni giovanili presenti sul territorio ed agli amministratori comunali con delega alle politiche giovanili.

Tra gli obiettivi prossimi della Commissione per le Politiche Giovanili della Provincia di Avellino far sì che tutti i Forum siano dotati del “kit regionale” e quindi regolamentati allo stesso modo ma soprattutto quello di aumentare il numero di Forum presenti sul territorio considerando che su 118 comuni irpini solo in 42 sono stati costituiti i Forum dei Giovani ed in questo senso sono le amministrazioni comunali a poter incidere.