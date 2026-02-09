Montefredane, nel Castello Caracciolo uno spazio di incontro per i giovani

Montefredane – Un momento di incontro e confronto con i ragazzi del territorio, culminato in un aperitivo condiviso, ha dato vita a un’esperienza significativa: la nascita di uno spazio pensato per favorire la socializzazione, la crescita personale e collettiva, la condivisione di idee e la costruzione del futuro della comunità.

Si tratta della scommessa dell’Amministrazione comunale di Montefredane e del sindaco Ciro Aquino, che ha accolto con entusiasmo la proposta avanzata dai giovani concittadini di allestire, all’interno del Castello Caracciolo, un luogo dedicato al tempo libero, alla socialità e alla partecipazione attiva, anche attraverso il gioco, la creatività e la spensieratezza.L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare vita a una comunità realmente partecipata dai giovani, rendendoli protagonisti e artefici del proprio futuro e di quello del paese, responsabilizzandoli nell’utilizzo consapevole degli spazi pubblici e incentivando una fruizione basata sul rispetto, sull’incontro e sulla collaborazione. “Abbiamo scelto di credere nelle idee dei nostri giovani e di offrire loro uno spazio che sentano davvero come proprio”, ha dichiarato il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino che ha aggiunto: “il Castello Caracciolo diventa uno spazio vivo, aperto, in cui costruire relazioni, inclusione e senso di comunità. Investire nei giovani significa investire nel futuro di Montefredane”. Particolarmente significativa è la partecipazione e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio, che contribuiscono a rendere questo progetto un esempio concreto di inclusione e dialogo interculturale. Un segnale forte di una comunità accogliente, solidale e aperta, capace di valorizzare le diversità come risorsa e di costruire legami autentici. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere politiche giovanili attente, inclusive e orientate al futuro, nella convinzione che investire nei giovani significhi investire nella crescita, nella coesione e nel benessere dell’intera comunità.