Montaguto, fanno saltare in aria lo sportello bancomat dell’ufficio postale

Montaguto– Un’esplosione intorno alle quattro del mattino. Quella che i malviventi hanno provocato per far saltare in aria il bancomat dell’ufficio postale di Montaguto. La tecnica e il modus operandi ancora una volta dovrebbe essere quello della “marmotta”. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per risalire agli autori dell’esplosione verificatasi questa notte presso lo sportello bancomat dell’ufficio postale del comune al confine con la Puglia.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 04.15. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che stanno eseguendo i rilievi con il supporto degli artificieri. In corso di accertamento anche l’entita’ del bottino.