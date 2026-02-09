Incidente per un camion sull’A30 Caserta-Salerno: sette chilometri di coda verso Salerno

SALERNO- Sulla A30 Caserta-Salerno, tra Castel San Giorgio ed il bivio con il raccordo Salerno-Avellino, verso Salerno, Autostrade per l’Italia ha segnalato 7 km di coda per un incidente al km 53+600, che ha coinvolto un camion. Il traffico defluisce in corsia di sorpasso. In alternativa, viene consigliata l’uscita a Palma Campania, percorrere la SS 268 in direzione di Pompei e seguire le indicazioni per la A3 Napoli-Pompei-Salerno. Chi è in viaggio sulla A1 Milano-Napoli, ed è diretto a Salerno, consigliamo di proseguire in direzione Napoli e seguire le indicazioni per la A3 Napoli-Pompei-Salerno. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Queste le raccomandazioni di Autostrade: Castel San Giorgio-Allacciamento A30/Raccordo Salerno-Avellino – Coda – (A30 km 53.6 – direzione: Salerno) (09/02/2026 08:42)

