Montefredane: Meola e D’Ambrosio aderiscono a Futuro Nazionale

Si rafforza la presenza di Futuro Nazionale in Irpinia. I consiglieri del Comune di Montefredane, Antonio D’Ambrosio e Romualdo Meola, hanno ufficialmente aderito a Futuro Nazionale.

L’adesione è avvenuta ad Atripalda, in occasione del gazebo per la raccolta firme dedicata al pacchetto sicurezza promosso da Futuro Nazionale. Un’iniziativa che ha riscosso interesse e partecipazione da parte dei cittadini, confermando l’attenzione verso i temi della sicurezza e della tutela del territorio.

A promuovere l’incontro è stato Sabino Morano, promotore del Comitato Futuro Nazionale Avellino 160, che ha accolto con soddisfazione l’ingresso dei due amministratori locali, sottolineando l’importanza di consolidare una rete di rappresentanti istituzionali pronti a portare avanti le istanze del territorio.

D’Ambrosio e Meola hanno evidenziato come la loro scelta rappresenti un impegno concreto per contribuire a un progetto politico orientato al futuro, fondato su sicurezza, sviluppo e partecipazione.

L’ingresso dei due consiglieri comunali segna un ulteriore passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale nella provincia di Avellino, rafforzando la presenza del movimento nelle istituzioni locali.