Montefredane inaugura il nuovo campetto sportivo dell’Istituto “Cosimo Caruso”

Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alla crescita dei giovani prende vita a Montefredane. Giovedì 3 luglio 2025, alle ore 9:30, sarà inaugurato il nuovo campetto sportivo realizzato presso l’Istituto Comprensivo “Cosimo Caruso” di via Roma: un’opera attesa da tempo, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dalla cittadinanza.

Il progetto rientra nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. 48040 del 2 dicembre 2021, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione”, Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. L’intervento ha riguardato la riqualificazione delle aree sportive esterne dell’edificio scolastico in via Roma, per un importo complessivo di € 534.150,00.

Il campetto è stato completato in tempi record, con oltre un anno di anticipo rispetto alla scadenza del Pnrr fissata a marzo 2026, senza alcuna variante in corso d’opera e con un risparmio significativo sull’importo stanziato, che permetterà di realizzare un ulteriore intervento del valore di € 102.000,00.

Ad aprire la cerimonia sarà Ciro Aquino, Sindaco di Montefredane, mentre a concludere i lavori sarà il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a testimonianza dell’importanza strategica che questo tipo di interventi rivestono per il futuro della scuola e delle nuove generazioni.

“Sarà un momento di festa e di orgoglio per tutta la nostra comunità. – dichiara il Sindaco Ciro Aquino – Questo campetto non è solo un’opera pubblica, è un segno concreto della fiducia che riponiamo nella scuola e nei nostri ragazzi. Un luogo dove crescere, incontrarsi, fare sport e diventare cittadini migliori. La presenza del Ministro Valditara nella nostra piccola comunità è testimonianza di un lavoro amministrativo che viene riconosciuto per efficienza, efficacia ed economicità. Grazie all’impegno profuso in questi mesi diventiamo un modello di capacità e buona amministrazione che si è affermato nel Mezzogiorno attraverso l’utilizzo dei fondi del Pnrr. Proseguiremo con caparbietà lungo la direttrice tracciata per rendere la comunità di Montefredane più moderna e vivibile”.