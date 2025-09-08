Montefredane, il sottosegretario Morelli inaugura lo Smart Parking Arcella

Il Comune di Montefredane compie un nuovo passo verso l’innovazione e la sostenibilità con l’inaugurazione dello Smart Parking Arcella, un’area di sosta moderna e tecnologicamente avanzata, pensata per migliorare la mobilità dell’area industriale e la qualità della vita dei cittadini.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 11:00, presso l’area parcheggio di Arcella. Lo Smart Parking Arcella si caratterizza per essere un parcheggio gratuito, a servizio della comunità, dotato di colonnine di ricarica elettrica per favorire l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. Un sistema moderno di gestione della sosta, in linea con le nuove esigenze di mobilità sostenibile.

Alla cerimonia porterà i saluti il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, mentre interverrà il sottosegretario al Cipess, Alessandro Morelli, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni nazionali verso progetti che guardano al futuro delle comunità locali. L’iniziativa rappresenta un investimento importante in termini di sostenibilità, innovazione e servizi al cittadino, coerente con la visione dell’Amministrazione comunale di una Montefredane più moderna e vivibile.