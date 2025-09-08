Ad Atripalda la presentazione del nuovo libro di Franco Festa “La fine del gioco”

Giovedì 11 settembre alle ore 18:30, la suggestiva Piazzetta degli Artisti di Atripalda ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Franco Festa, “La fine del gioco”. L’incontro, promosso dal Comune di Atripalda, vedrà i saluti istituzionali del Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo. Interverranno come relatori Luigi Anzalone ed Ennio Loffredo, mentre il dibattito sarà moderato dal giornalista Gianni Festa.

L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per la città: Franco Festa, autore apprezzato e tra le voci più originali della narrativa gialla e noir ambientata in Irpinia, torna a proporre un intreccio avvincente con protagonisti i commissari Matarazzo e Melillo.