Pd, Misiani: “Grande soddisfazione per candidatura Fico”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Come Partito Democratico abbiamo lavorato con determinazione per costruire una coalizione larga e plurale, capace di unire attorno a una candidatura condivisa le forze politiche e civiche alternative alla destra. La scelta di Roberto Fico di mettersi a disposizione di questo progetto rappresenta un passaggio importante e positivo”. Così il commissario regionale del Pd Antonio Misiani.

“In questi dieci anni il PD è stato protagonista di un percorso amministrativo che ha conseguito risultati significativi. Con la candidatura di Fico si apre ora una stagione nuova. Il Partito Democratico farà la sua parte fino in fondo per presentare ai cittadini campani un progetto di governo forte e credibile, capace di dare risposte concrete sulla sanità pubblica e le politiche sociali, sui trasporti e le infrastrutture, sul lavoro e sulla tutela dell’ambiente” conclude Misiani.