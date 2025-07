Montefredane entra tra “I Paesi più Sostenibili d’Italia”: un passo concreto per il futuro verde del territorio

Un nuovo traguardo per il Comune di Montefredane: l’ingresso ufficiale nell’elenco nazionale dell’Associazione “I Paesi più Sostenibili d’Italia”. La cerimonia si svolgerà presso la sede Comunale in Piazza Municipio il 19/7/2025 alle ore11,00, alla presenza del Sindaco Avv. Ciro Aquino, del Presidente Nazionale dell’Associazione, Pino Vitale, del Direttore Tecnico Angelo Vecchione, del Presidente del Comitato Scientifico Annarita De Feo e del Vice Presidente Nazionale Gianluca Mastrovito. Durante l’evento sono stati consegnati la bandiera ufficiale, la targa e la segnaletica dedicata, che verranno esposte agli ingressi del paese come segno tangibile dell’impegno del Comune verso uno sviluppo sostenibile e una gestione attenta delle risorse ambientali.​​​​​​ “L’ammissione all’Associazione – dichiara il Presidente Nazionale Pino Vitale – rappresenta un riconoscimento alle buone pratiche già avviate dal Comune di Montefredane, in particolare sul fronte della tutela del verde, della rigenerazione del paesaggio e della promozione di una cultura della sostenibilità diffusa e concreta.” A seguito dell’iter di valutazione tecnica e scientifica, Montefredane è stato incluso nell’elenco nazionale quale Comune virtuoso.​​​​​​​​​ “Questo risultato – afferma il Direttore Tecnico Angelo Vecchione – intende rafforzare il supporto alla Pubblica Amministrazione nel perseguire l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, contribuendo alla costruzione di città e comunità più inclusive, resilienti e verdi.”​​​​​​ Il Sindaco Avv. Ciro Aquino, sottolinea il valore strategico della sostenibilità per le realtà delle aree interne: “La nostra adesione al circuito nazionale è un atto di responsabilità. Crediamo che la protezione del paesaggio, delle aree verdi e delle identità locali sia la vera chiave per lo sviluppo futuro. Montefredane vuole essere un laboratorio a cielo aperto di buone pratiche ambientali, al servizio della qualità della vita dei cittadini.”A fargli eco il Vicepresidente Gianluca Mastrovito, che ricorda come: “La sostenibilità non si limiti all’ambiente, ma includa anche la salvaguardia del patrimonio immateriale, delle tradizioni e dei legami di comunità. ”Tra le buone pratiche già attive nel Comune: manutenzione delle aree verdi, riqualificazione del patrimonio arboreo, sensibilizzazione ambientale nelle scuole, interventi di valorizzazione paesaggistica e promozione di una mobilità dolce e rispettosa del territorio. Un passo importante, dunque, per Montefredane, che da oggi entra ufficialmente nella rete nazionale dei Comuni che investono concretamente nella sostenibilità come visione di futuro.