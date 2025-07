Montemiletto, auto in fiamme nella notte: intervento dei Vigili del Fuoco

Alle ore 03:00 circa della notte appena trascorsa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta in – Via Antonio Sarro, nel territorio del comune di Montemiletto, in seguito alla segnalazione del proprietario di un’autovettura avvolta dalle fiamme, alimentata a gasolio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere l’incendio e di mettere in completa sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi. Non si esclude un guasto di natura elettrica come possibile causa dell’evento.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Montefusco, che hanno avviato gli accertamenti di rito.