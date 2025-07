Il pm antimafia Patscot proposto alla Procura Generale della Cassazione

AVELLINO- Il magistrato Roberto Patscot proposto dalla Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura alla Procura Generale della Corte di Cassazione. Il magistrato, che ha coordinato rilevanti indagini durante la sua permanenza in Irpinia, prima alla Procura di Sant’Angelo dei Lombardi e poi ad Avellino, sarà (una volta giunto il via libera dal Csm ndr) Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Incarico di prestigio, quello a cui giunge il pm che ha condotto importanti indagini e processi ad Avellino. Tra queste sicuramente l’ istruttoria dibattimentale sul disastro dell’ ex Isochimica e numerose indagini sulla pubblica amministrazione negli anni della guida dell’ allora Procuratore Rosario Cantelmo e prima ancora le indagini sulla Dogana e su questioni ambientali ed urbanistiche negli anni in cui alla guida del compianto Procuratore Angelo Di Popolo, che aveva ricoperto per anni proprio l’incarico di Sostituto Procuratore Generale alla Corte di Cassazione. Magistrato ordinario dal 1999, è attualmente sostituto procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. Il magistrato e’ anche componente della Struttura tecnica per l’ organizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura. E’ Giudice della Corte tributaria di primo grado di Napoli. E’ stato magistrato referente distrettuale giudicante per l’informatica del distretto di Corte di Appello di Caltanissetta, nonché magistrato referente distrettuale requirente per l’informatica e per l’innovazione del distretto di Corte di Appello di Napoli. E’ stato componente della Commissione flussi del Consiglio Giudiziario di Napoli .E’ stato nominato dal Ministero della giustizia, quale magistrato esperto, componente dei gruppi di lavoro per la digitalizzazione delle intercettazioni e la realizzazione del processo penale telematico. E’ stato responsabile del progetto transnazionale di diffusione di best practices della Procura della Repubblica di Avellino Ha partecipato, in qualità di esperto formatore, relatore e coordinatore, a numerosi corsi della Scuola Superiore della Magistratura.