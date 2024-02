Montefredane, domenica visite specialistiche gratuite per i cittadini

Domenica 18 febbraio 2024, presso la scuola di Via Roma, si terrà una giornata di prevenzione medica dedicata ai cittadini di Montefredane. L’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione “le mani sui cuori” guidata dal dr. Franco Russo ed il suo il team di medici, ha inteso organizzare una iniziativa dedicata alla prevenzione sanitaria, durante la quale saranno effettuate gratuitamente visite specialistiche ed esami strumentali dedicati all’intera cittadinanza della comunità della Valle del Sabato. I cittadini potranno effettuare diverse visite specialistiche che è possibile prenotare nelle modalità indicate: Otorinolaringoiatria Dott. Pasquale Capriglione, prenotazione dalle ore 19:00 alle ore 21:00; Sig.ra Elianna Iannaccone – Tel. 3406624361; Ecocolordoppler dei T.S.A. Dott. Michele Capozzi Fisiatria, prenotazione dalle ore 19:00 alle ore 21:00 Sig.ra Raffaella Spiniello – Tel. 3477032977; Fisiatria dott. Francesco Russo (visite per scoliosi dedicate solo ai ragazzi a partire dai 10 anni) prenotazione dalle ore 19:00 alle ore 21:00 Sig. Sandro Schettino – Tel. 3341531039; Cardiologia Dott. Agostino De Rosa, prenotazione dalle ore 19:00 alle ore 21:00 Angelo Matarazzo – Tel. 3357896544, Pneumologia Dott. Michele Mastroberardino, prenotazione dalle ore 19:00 alle ore 21:00 Sig.ra Fiorella Sacco – Tel. 3396937858; Endocrinologia Dott. Gianluca Lombardi, prenotazione dalle ore 19:00 alle ore 21:00 Sig.ra Maria A. Bellino – Tel. 3348212153. Durante la mattinata si effettuerà anche la misurazione della pressione arteriosa e sarà offerto un aiuto infermieristico per l’autocontrollo su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia. “Si tratta di avviare un percorso verso la sensibilizzare dei cittadini alla prevenzione sanitaria”, ha spiegato il primo cittadino di Montefredane, Ciro Aquino, che ha aggiunto: “Dopo la pandemia ci siamo ritrovati tutti più fragili e vulnerabili, anche per le oggettive difficoltà registrate nel recarsi in strutture ospedaliere e sanitarie, ma anche per le difficoltà economiche e sociali che hanno costretto tanti cittadini a non poter ricorrere alle visite specialistiche. Per queste ragioni, abbiamo accolto e sostenuto come Amministrazione comunale la proposta dell’associazione guidata dal dottore Franco Russo di organizzare una giornata dedicata alla prevenzione medica. Ci auguriamo che i cittadini intendono cogliere l’occasione e sottoporsi sia alle varie visite specialistiche nonché agli esami strumentali, per questo li invitiamo ad effettuare le prenotazioni. Per quanto ci riguarda, l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per preservare la salute dei propri concittadini, impegnandosi a promuovere tutte le iniziative possibili per la prevenzione sanitaria”, conclude il sindaco Aquino.