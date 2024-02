Il Vespa Club Leoni Rossi di Grottaminarda premiato a Pontedera

I soci del Vespa Club Leoni Rossi di Grottaminarda premiati al Museo Piaggio di Pontedera (Pisa) dal Vespa Club D’Italia per essersi distinti nel Campionato Turistico e Sportivo Regionale 2023.

Rocchino Solomita ha conquistato il Campionato grazie alla vittoria delle gare di gimkana nella categoria PX di Avellino e Napoli e un secondo posto nell’ultima gara di Giugliano in Campania.

Enrico La Manna ha conquistato il titolo nella categoria automatiche grazie alla vittoria delle ultime due prove di campionato di San Giorgio a Cremano e Giugliano in Campania.

Mario Dotolo ha conquistato il terzo posto nel Campionato campano regolarità che lo ha visto vincere nella tappa di Salerno in direzione Amalfi.

Inoltre il Vespa Club Leoni Rossi è salito ulteriormente sul podio grazie a tutti i soci che hanno preso parte ai raduni regionali conquistando punti validi per il Campionato Turistico Campano che è stato chiuso al terzo posto dietro i vespa club Napoli e Pomigliano d’Arco.

Le congratulazioni da parte dell’Amministrazione comunale, in particolare dal Sindaco, Marcantonio Spera, e dal Consigliere Delegato allo Sport, Michele Spinapolice, a tutti i soci ed al Presidente del Club Leoni Rossi, Enrico La Manna, che grazie a questa grande passione per la Vespa stanno facendo conoscere Grottaminarda anche attraverso i diversi raduni, ultimo in ordine di tempo al Castello d’Aquino.

«Ancora una volta i colori di Grottaminarda brillano nelle varie manifestazioni – sottolinea Spinapolice – speciale riconoscimento per il Vespa Club di Grottaminarda! Un risultato fantastico per i nostri concittadini, un misto tra sport e passione per la Vespa ed un riconoscimento a livello nazionale nel tempio di casa Piaggio a Pontedera. La vespa, un “cult” del Made in Italy, che diventa anche sport. Una passione che porta a nuovi traguardi e nuove sfide. Perfette le performance di Rocchino Solomita, Enrico La Manna e Mario Dotolo.

Ci auguriamo altri entusiasmanti traguardi e soprattutto un nuovo evento anche nel nostro Comune».

Ed il Presidente La Manna già preannuncia nuove iniziative: “Ringrazio tutti i soci del club che con la loro partecipazione hanno contribuito alla conquista di questi importanti traguardi che contiamo di superare in questo 2024 con un calendario già ricco di nuovi appuntamenti”.