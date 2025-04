Grottaminarda, il TAR rigetta ricorso dei consiglieri revocati: soddisfatta l’Amministrazione

Il TAR di Salerno ha rigettato il ricorso presentato dai tre Consiglieri, già Assessori, di Grottaminarda revocati, ritenendolo “manifestamente infondato”. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Marcantonio Spera, esprime piena soddisfazione per il risultato.

«Siamo entusiasti di questa sentenza. – afferma l’Assessore al Contenzioso, Franca Iacoviello – Oggi abbiamo avuto conferma della bontà dell’operato del Sindaco. Così come enunciato dal TAR, riteniamo che il rapporto fiduciario è imprescindibile tra il Sindaco e ogni singolo Assessore; le questioni di carattere politico vanno discusse in altre sedi e non nelle aule di tribunale. Abbiamo ricevuto tanti attestati di stima, messaggi di sostegno da parte dei cittadini che hanno ulteriormente avvalorato la decisione assunta dal TAR. Sentirsi dire che “le persone concrete come noi meritano di andare avanti” ci gratifica e riempie di gioia. Continueremo ad amministrare con il consueto impegno nell’interesse della comunità».