Montefredane celebra la signora Mirella Roca: conferita la Stella al Merito con la nomina a “Maestra del Lavoro”

In occasione della Festa dei Lavoratori del 1° maggio, la comunità di Montefredane ha vissuto una giornata di grande orgoglio istituzionale e umano. Presso il prestigioso Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, la concittadina Mirella Roca ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro con la nomina a “Maestra del Lavoro”, prestigiosa onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari.

A rappresentare il Comune di Montefredane e l’intera cittadinanza è stato il Sindaco Ciro Aquino, che ha accompagnato la signora Roca in questo importante momento di riconoscimento pubblico per il suo percorso professionale e umano.

Il conferimento della Stella al Merito del Lavoro premia la lunga e qualificata esperienza maturata dalla signora Mirella Roca presso la Lavanderia Americana S.r.l., distinguendosi negli anni per dedizione, professionalità, competenza e spirito di sacrificio. Un riconoscimento che assume anche un forte valore simbolico, celebrando il lavoro come fondamento della dignità della persona e motore di crescita civile e sociale.

«È stata una giornata di intensa emozione e di profondo orgoglio – dichiara il Sindaco Ciro Aquino – perché questo prestigioso riconoscimento non appartiene soltanto alla signora Mirella Roca e alla sua famiglia, ma rappresenta l’intera comunità di Montefredane, una terra fatta di persone laboriose, serie e capaci di distinguersi con impegno e responsabilità. La sua nomina a Maestro del Lavoro è esempio positivo per le nuove generazioni e testimonianza concreta di quanto il lavoro svolto con passione possa diventare motivo di orgoglio collettivo».

L’Amministrazione comunale esprime le più sincere congratulazioni alla signora Mirella Roca per il traguardo raggiunto, rivolgendo un sentito ringraziamento anche al marito Enzo Luciano e alla famiglia, che con affetto e sostegno hanno accompagnato questo importante percorso professionale e umano.

La giornata del 1° maggio assume così, per Montefredane, un significato ancora più profondo: celebrare il valore del lavoro e rendere omaggio a chi, attraverso il proprio impegno quotidiano, contribuisce alla crescita sociale, economica e morale del Paese.