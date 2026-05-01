2D & 3D Animation Film Festival, a Lioni la sesta edizione

Si è svolta nella giornata di ieri, 30 aprile, la sesta edizione del 2D & 3D Animation Film Festival, ospitata presso il Multisala Cinema Nuovo di Lioni (AV). L’evento ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella promozione del cinema d’animazione internazionale, offrendo al pubblico una selezione di cortometraggi di altissima qualità artistica e tecnica. Il festival, organizzato dal Rotary e Rotaract Club Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, è stato condotto dal direttore artistico Giuseppe Rossi e da Sonia Cervasio.
Numerosi gli autori e le opere premiate, a testimonianza della vitalità e della creatività del panorama contemporaneo dell’animazione.
Di seguito l’elenco completo dei cortometraggi vincitori:
Best 2D & 3D Animation Short Film
FLOWER BOT
Sarah Schulz, Christopher Schmier
Best 2D Animation Short Film
LINE 12
Sarah Schulz, Christopher Schmier
Best 3D Animation Short Film
WAR THEATER
Arthur Lecocq, Gabriel Delcroix, Arthur Delcroix, Romuald Gouriou, Julien Vanas, Clarence Delehaye, Noëmie Ivelou
Best Student Short Film
OUTSIDE
Francesca Verde
Best Directing
COWS
Nicolás Acevedo Ferraté, Valentin Brachet, Maxence Corriette, Tanguy Delepine,
Eireen Failly, Jonathan Lally, Elio Molinaro, Yulia Nikitina, Alexandre Vespuce
Best Writing
THE FAMOUS LAST SHOW
Celia Alcina Matesanz, Fuxuan Deng, Pontheera Nimmanakiat,
Ané Quintana, Hongru Su
Best Character Animation
COURAGE
Margot Jacquet, Nathan Baudry, Marion Choudin,
Jeanne Desplanques, Lise Delcroix, Salomé Cognon
Best Character Design
WAR THEATER
Arthur Lecocq, Gabriel Delcroix, Arthur Delcroix, Romuald Gouriou, Julien Vanas, Clarence Delehaye, Noëmie Ivelou
Best Voice Acting
THE RED HEEL
David Hilcher
Best Editing
THE MOONING
Mason Klesch, Vivian Osness
Best Cinematography
LOST TRACK
Kate Meine
Best Production Design
NORDIC PHONE
Tom Lyonnet, Clement Serre, Noé Meyer, Baptiste Brunel, Eliot Cottez, Romain Dubec,
Eva Foray-Morin, Jessica Lallement, Thomas Tabary, Paul Valette
Best Original Score
LINE 12
Hannes Bieber, Sophia Sämann-Brandes,
Torsten Brandes
Best Original Song
COWS
Luke O’Malley, Matthieu Monot, Matei Pouzet
Best Visual Effects
COWS
Nicolás Acevedo Ferraté, Valentin Brachet, Maxence Corriette, Tanguy Delepine, Eireen Failly, Jonathan Lally, Elio Molinaro, Yulia Nikitina, Alexandre Vespuce
Best Sound
COWS
Mickaël Merreim, Manuel Mouret, Yoann Poncet, Tristan Le Bozec
Rotaract Award
DROP
Claudio Quattrone
Audience Award
LINE 12
Sarah Schulz, Christopher Schmier