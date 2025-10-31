Monteforte, Valentino: “Palazzo Loffredo una casa di vetro, trasparenza prima di tutto”

“Noi per Monteforte” inaugura il suo comitato elettorale. L’appuntamento è fissato per martedì 4 novembre alle ore 20:00 in via Alvanella Snc, dove la compagine sarà lieta di accogliere i propri concittadini. A presentare il progetto che punta a migliorare la vivibilità di Monteforte e gettare le basi per un futuro più roseo sarà la candidata a sindaco, Giulia Valentino, insieme a tutta la lista che la sostiene e ne condivide idee e proposta amministrativa. Saranno presenti, quindi, Antonio Nazzaro, Gianvito Della Bella detto “Geni”, Angelo Damiano, Salvatore D’Amore, Mario Montuori, Guido Vinciguerra, Mirko Marano, Giuseppe Martone, Matteo Ercolino, Carmine Marinelli, Natascha Cilio, Vincenza Antonia Vacca, Giuseppina Carraturo, Donatella Buglione, Sara De Vito, Annarita De Micco.

“Vogliamo dedicare tempo e attenzione all’ascolto della gente – afferma Giulia Valentino – mantenendo vivo un dialogo costante e costruttivo con tutti i cittadini. Coinvolgere la comunità in ogni scelta importante per lo sviluppo del territorio garantirà una partecipazione democratica alla gestione della cosa pubblica. E, contemporaneamente, una reale trasparenza che non sarà un atteggiamento di facciata ma un elemento prioritario della nostra azione politica. Non la citiamo a caso, non sarebbe corretto, per noi la trasparenza, quella vera e non solo annunciata, è un punto fermo del nostro programma che abbiamo depositato con la presentazione della lista. Spesso se ne sente parlare a sproposito ma, invece, è il primo requisito che attiene al rispetto della comunità».

Chiaro l’obiettivo di Valentino e della sua squadra: «riportare la politica locale al servizio delle persone e non utilizzarla a scopi personali». «Con me – continua la candidata a sindaco – ho la fortuna di avere un gruppo formato da giovani motivati, professionisti preparati e cittadini che hanno scelto di dedicare tempo ed energie al bene di Monteforte. Lavoreremo quotidianamente per aprire Palazzo Loffredo ai cittadini, rendendolo un luogo vivo, accessibile e accogliente. Per noi partecipazione, condivisione e trasparenza non sono parole di circostanza, ma valori concreti».

Su questa scia, la compagine ha pianificato un’informazione riservata ai cittadini in tempo reale con “Monteforte Informa”. «Apriremo un canale ufficiale dedicato, con un’App o Telegram – conclude Valentino – che avvisi i cittadini emergenze e questioni rilevanti. Mentre in una sezione del sito nascerà “Monteforte Trasparente”, dove trovare bilanci, bandi, lavori pubblici e stato avanzamento di opere pubbliche».