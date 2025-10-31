Il lungo abbraccio della comunità irpina a Elly Schlein: “Continuiamo a governare bene la Campania”

Un lungo pomeriggio in città per la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, che all’autostazione Air ha incontrato tantissimi sostenitori del Partito Democratico. Con lei i quattro candidati del listino irpino: Maurizio Petracca, Anna Nazzaro, Laura Cervinaro e Antonio Gengaro. Presenti – tra gli altri – anche il segretario regionale Piero De Luca, l’eurodeputato Sandro Ruotolo, gli onorevoli Marco Sarracino e Toni Ricciardi, oltre al presidente della Provincia Rizieri Buonopane e al manager dell’Air Anthony Acconcia.

Nel corso dell’iniziativa, anche un collegamento in diretta con la trasmissione Tagadà su La7. Schlein è stata accolta da un lungo applauso e si è soffermata a parlare anche con una rappresentante del comitato per l’acqua pubblica.

Poi le dichiarazioni ai cronisti locali: “Vogliamo continuare a governare bene questa regione, innovando accanto a Roberto Fico, una persona competente, appassionata e onesta: la persona giusta per costruire i prossimi passi di futuro in questa terra, mettendo sempre al centro la cura delle persone, a partire da chi affronta maggiori difficoltà. In Campania ce ne sono molte: abbiamo stipendi ancora troppo bassi e giovani che necessitano di opportunità per restare. Il nostro lavoro è creare queste opportunità. Molti studenti affrontano gli studi con impegno e sacrifici, ma se trovano solo contratti precari e stipendi insufficienti sono costretti a partire. Il nostro compito, insieme a Roberto Fico, è costruire opportunità concrete per un futuro dignitoso qui in Campania”.

Schlein ha rilanciato le priorità del fronte progressista: “Intendiamo proseguire il grande sforzo della Regione, ad esempio in sanità, con i dieci ospedali ancora da completare. Vogliamo migliorare l’assistenza domiciliare e la salute mentale. Continueremo a investire nel trasporto pubblico, dove interventi importanti sono già stati realizzati. Questa regione ha reso gratuito il trasporto pubblico locale per gli studenti: un aiuto concreto alle famiglie e una misura che dovrebbe diventare nazionale”. E ancora: “Mettiamo al centro ciò che incide sulla qualità della vita dei cittadini. Sono certa che la nostra coalizione abbia la grinta necessaria per vincere questa sfida”.

Prima di Avellino, Schlein è intervenuta a Fisciano, dove a sorpresa era presente anche il governatore uscente Vincenzo De Luca: “Bisogna essere grati per gli sforzi compiuti dalla Regione dopo governi della destra, con progressi significativi. Ora si apre una fase di rinnovamento attorno a Roberto Fico. Qualche anno fa nessuno avrebbe creduto possibile una coalizione così larga e unita. L’unità e il rinnovamento non significano rinunciare all’esperienza e ai risultati del buon governo”.

Infine, un passaggio sulla riforma della giustizia: “Noi pensiamo che la premier Meloni sarà sconfitta alle prossime elezioni. Nel frattempo ci impegniamo in questo referendum contro una riforma che non è una riforma della giustizia, come ammesso dallo stesso ministro Nordio. Non incide sull’efficienza. I cittadini hanno diritto a una giustizia rapida e dignitosa. Questa riforma non accelera i processi, non risolve la carenza di personale nei tribunali, né stabilizza i 12 mila precari della giustizia che il governo rischia di lasciare a casa. A chi serve allora? A chi governa per sentirsi al di sopra della legge e della Costituzione”.