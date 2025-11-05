Monteforte, presentazione della lista “Scegliamo Monteforte” e del candidato sindaco De Falco

Giovedì 6 novembre alle ore 18:30, presso il Bar Rega di Monteforte Irpino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “Scegliamo Monteforte” e del candidato sindaco Paolo De Falco, in vista delle prossime elezioni comunali di Monteforte Irpino. Durante l’incontro verranno presentati alla cittadinanza tutti i candidati della lista. Il candidato sindaco Paolo De Falco illustrerà le linee programmatiche e gli obiettivi principali del progetto “Scegliamo Monteforte”, “fondato sull’ascolto, sulla concretezza e sulla volontà di restituire al paese una visione condivisa e moderna”.