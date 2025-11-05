Forino, apre il Comitato Elettorale di Tuccia: interverrà anche l’on. Borrelli

Sabato 8 novembre, in Piazza Municipio a Forino, alle ore 16:30 si terrà l’apertura ufficiale del Comitato Elettorale di Luigi Tuccia, candidato alle Elezioni Regionali della Campania nella lista Alleanza Verdi Sinistra.

All’evento interverrà l’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, che porterà il proprio contributo e sostegno al progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra.

Sarà inoltre presente la candidata Martina Di Nenna, impegnata al fianco di Tuccia nella promozione di una Campania più verde, giusta e solidale.

L’apertura del comitato segnerà l’inizio ufficiale della campagna elettorale.