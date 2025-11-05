De Luca ad Ariano: “Assessorato Aree Interne? Se ne occupi il Presidente”

«Assessorato alle Aree Interne? Non ve lo voglio dire qual è la mia opinione. Io penso che le aree interne debbano essere direttamente collegate alla responsabilità del Presidente della Regione. Non possono essere un fatto marginale o settoriale. Abbiamo dimostrato ad Ariano che cosa significa una politica seria per le aree interne: contributi per gli alloggi, riqualificazione urbana e un ospedale di valore straordinario, con reparti di riferimento per tutto il territorio». Così il governatore uscente Vincenzo De Luca, questa mattina ad Ariano Irpino per l’incontro “Ariano, una città, un solo futuro”.

L’evento ha rappresentato un momento importante per la comunità del Tricolle, segnando la conclusione di un rilevante intervento di riqualificazione urbana realizzato grazie al Fondo Complementare al PNRR – Programma “Sicuro, Verde e Sociale”.

«Grazie a questi fondi – ha dichiarato il sindaco Enrico Franza – abbiamo completato la riqualificazione di 63 alloggi in via Viggiano, nel rione Cardito: un intervento che non solo migliora l’aspetto estetico del quartiere, ma soprattutto restituisce dignità e vivibilità a tante famiglie che attendevano da tempo un miglioramento significativo delle proprie condizioni abitative. Siamo orgogliosi di questo risultato – ha aggiunto – e vogliamo che Ariano diventi un esempio di investimento in progetti sostenibili e socialmente responsabili. L’incontro di oggi è anche un’occasione per discutere insieme del futuro della città, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini».

Presenti, tra gli altri, Emilio Bilotta, dell’Ufficio Direzione Lavori, che ha illustrato i dettagli del progetto e i benefici per la comunità, e Bruno Discepolo, Assessore regionale all’Urbanistica, che ha portato il saluto dell’amministrazione e illustrato le prossime iniziative per l’area del Tricolle.

A concludere i lavori il Presidente della Giunta regionale, che ha tracciato anche una sorta di bilancio del proprio doppio mandato: «Il lavoro di base è stato impostato, ora bisogna seguire le progettazioni, ma i finanziamenti ci sono. Voglio ribadire che sono disponibili anche le risorse per la Piattaforma Logistica: la Regione Campania ha stanziato 130 milioni di euro. Stiamo aspettando che Ferrovie dello Stato invii la documentazione a Bruxelles per evitare sanzioni, ma i finanziamenti ci sono», ha assicurato De Luca.